【屯門/龍珠島/別墅/公屋/二手住宅】在香港要享海景樓，普遍都是豪宅。而屯門有個「隱世孤島」——龍珠島，面積僅3公頃，島內單位三面環海，價錢更是真正上車價「1字頭」。據悉，近日有從事工程顧問相關工作的買家，斥168萬元購入龍珠島別墅一個地下單位，呎價僅約5,874元，低於同區公屋呎價水平。



更令人意想不到的是，該買家早於今年10月中已斥173.8萬元買入同座另一伙，換言之短短一個多月內，便「食過翻尋味」共動用341.8萬元連掃兩伙。



上述成交為龍珠島別墅F7座地下單位，實用面積286平方呎。該單位於近日以168萬元成交，呎價約5,874元。原業主於2016年以175萬元購入，現帳面虧損7萬元或4%沽貨。

龍珠島別墅F7座地下單位，實用面積286平方呎，近日以168萬元成交，呎價約5,874元。（資料圖片）

私樓平過公屋？ 呎價較山景邨低近三成

參考同區成交，涉及屯門山景邨景美樓低層C5室，實用面積287平方呎，屬一房間隔，於今年8月份以自由市場價240萬元易手，呎價8,362元。意味著上述龍珠島單位的呎價，竟較同區公屋平近三成。

屯門山景邨。（資料圖片）

工程顧問「食過翻尋味」 逾一個月共斥341.8萬入市

雖然龍珠島生活配套及交通相對輸蝕，但超平樓價卻深得部分買家歡心。有代理透露，上述單位的新買家從事工程顧問相關工作，今次已非他首次在屋苑入市。

原來早於今年10月中，該買家已斥資173.8萬元購入同座1室，實用面積同樣為286平方呎，當時成交呎價約6,077元。事隔僅約一個月，他再度出手增持同座單位，而且造價更較上次便宜約3.3%。意味其於短短一個多月內，合共斥資341.8萬元掃入兩伙「孤島」單位。

龍珠島三面環海 靠短堤與屯門陸地相接

龍珠島鄰近掃管笏與黃金海岸，面積僅約3公頃，三面環海，是香港面積最小的有人島之一。地理上它原本為獨立小島，現時透過一條短堤與屯門陸地相接。現時島上建有低密度私人住宅，環境清幽、自成一角。

龍珠島因其三面環海、交通不便，而被外界稱為「隱世孤島」。（資料圖片）

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