「隱世孤島」龍珠島Loft屋185萬有交易！設閣樓睡房　6年慘蝕四成

屯門區新盤以低價搶客，打壓區内二手樓價。有「隱世孤島」之稱的屯門龍珠島別墅，一伙開放式單位新近以185萬元沽出，呎價約6,469元。原業主於6年前買入單位，帳面勁蝕134萬元離場，樓價大幅蒸發超過4成。



市場消息表示，該單位為龍珠島別墅F7座高層1室，實用面積約286平方呎，開放式間隔，外望開揚海景。據悉，原業主持有多個物業，因有意減持單位，於今年初叫價200萬元放盤。近日獲新買家議價以185萬元成交，累減15萬元或8%，折合呎價約6,469元。

圖片可見，由於單位樓底高，設有閣樓分間出睡房空間，並設置儲物樓梯上落；整體裝修簇新，屬「Loft」風設計。

↓↓龍珠島別墅F7座高層1室↓↓

單位外望開揚海景。

業主減持、持貨6年樓價勁貶42%

代理指，是次單位屬市價成交。參考屋苑近期同類成交，位處同座對落一層的1室，於去年6月以198萬元沽出，是次單位造價較8個月前再低出13萬元或約6%。

原業主於2019年以319萬元購入單位，去年曾以280萬元轉名予家人，現持貨6年轉手，帳面虧損134萬元，單位期內大幅貶值約42%。