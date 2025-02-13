「隱世孤島」龍珠島Loft屋185萬有交易！設閣樓睡房 6年慘蝕四成
撰文：李明珠
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屯門區新盤以低價搶客，打壓區内二手樓價。有「隱世孤島」之稱的屯門龍珠島別墅，一伙開放式單位新近以185萬元沽出，呎價約6,469元。原業主於6年前買入單位，帳面勁蝕134萬元離場，樓價大幅蒸發超過4成。
市場消息表示，該單位為龍珠島別墅F7座高層1室，實用面積約286平方呎，開放式間隔，外望開揚海景。據悉，原業主持有多個物業，因有意減持單位，於今年初叫價200萬元放盤。近日獲新買家議價以185萬元成交，累減15萬元或8%，折合呎價約6,469元。
圖片可見，由於單位樓底高，設有閣樓分間出睡房空間，並設置儲物樓梯上落；整體裝修簇新，屬「Loft」風設計。
↓↓龍珠島別墅F7座高層1室↓↓
業主減持、持貨6年樓價勁貶42%
代理指，是次單位屬市價成交。參考屋苑近期同類成交，位處同座對落一層的1室，於去年6月以198萬元沽出，是次單位造價較8個月前再低出13萬元或約6%。
原業主於2019年以319萬元購入單位，去年曾以280萬元轉名予家人，現持貨6年轉手，帳面虧損134萬元，單位期內大幅貶值約42%。
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