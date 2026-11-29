【康城/黃竹坑/啟德/白石角/住宅/二手成交/蝕讓盤】樓價自2025年5月低位回升，較2021年歷史高位的跌幅縮窄至少於兩成。中原地產選取黃竹坑、啟德、康城、白石角四大新鐵路站在2019年至2021年買入、並截至2026年9月底二手轉售的一手私人住宅作統計，合共錄412宗二手轉售成交，當中有49宗轉售賬面獲利，獲利比例錄11.9%，平均獲利幅度為3.3%。而蝕讓則有363宗，蝕讓比例錄88.1%！平均蝕讓幅度為13.3%。



四大新站中，康城的蝕讓比例85.6%最低，平均蝕幅10.3%最少，表現最好。而黃竹坑的轉售宗數最少，僅12宗，但全數蝕讓。其平均蝕讓幅度亦位列四大新站最高，達25%。



近9成二手轉售損手 黃竹坑全軍覆沒

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，四大新站中，康城轉售表現較佳，黃竹坑較遜色。康城的轉售宗數最多，錄174宗，其獲利比例亦最高，錄14.4%。黃竹坑的轉售宗數最少，僅12宗，其蝕讓比例及平均蝕讓幅度卻最高，達100%及25%。

另外，白石角的平均獲利幅度最高，錄4.5%，啟德平均賺3.1%居次。啟德及白石角兩個站的獲利及蝕讓比例相若，同樣均錄逾一成及近九成，蝕讓幅度亦相若，分别為15.5%及14.3%

四大新站以康城轉售表現較佳，黃竹坑較遜色。（資料圖片）

康城二手呎價貼近高峰期、兼反超白石角

以同站的一手買入及二手賣出的平均呎價相比。康城2026年二手賣出平均呎價錄15,026元，較2019年至2021年一手買入平均呎價16,475元只低8.8%，差異屬四大新站中最少，即現時康城二手價最貼近高峰時的一手價。

黃竹坑的差幅最顯著，二手賣出平均呎價錄24,911元，較一手買入平均呎價33,238元低25.1%。

啟德及白石角一二手呎價均相差逾一成，二手賣出呎價分別錄22,493元及14,551元，較一手買入呎價26,096元及16,763元，低13.8%及13.2%。

站與站相比，樓市高峰期間，康城的一手呎價原本比啟德低36.9%，但今年康城的二手呎價比啟德只低33.2%，呎價差距收窄3.7個百分點。康城的一手呎價原本亦比白石角低1.7%，但今年二手呎價卻比白石角高3.3%。康城的二手呎價表現明顯優於啟德及白石角。

另外，白石角的一手呎價原本比啟德低35.8%，今年二手呎價比啟德低35.3%，兩者一二手呎價差距相若，變化不大，顯示這兩個站二手呎價走勢相近。

今年康城的二手呎價比啟德只低33.2%，呎價差距收窄3.7個百分點。（資料圖片）

康城以「晉海」系列表現最差

康城11個項目，有8個屋苑一手轉售整體平均蝕讓幅度少於一成，其中日出康城七期A - Montara及日出康城九期B - Grand Marini蝕幅均約3%最少，表現出色。

但日出康城四期B - 晉海II及日出康城四期A - 晉海平均蝕21.1%及18.5%較差，而且這兩個屋苑一手轉售全數蝕讓。日出康城八期 - Sea to Sky、日出康城五期A - Malibu及日出康城九期B - Grand Marini亦錄全數蝕讓。

黃竹坑平均蝕幅逾兩成

黃竹坑2個項目，港島南岸一期 - 晉環及港島南岸二期 - 揚海平均蝕幅均逾兩成，錄29.3%及22.0%，兼其二手轉售個案皆蝕讓。

黃竹坑2個項目之二手轉售個案皆為蝕讓。（中原數據）

港島南岸二期揚海。（資料圖片）

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