【荃灣西/海之戀/二手住宅/海外業主盤】上車置業難免要跟業主「講價」，但若遇上長居海外、急於套現的業主，隨時就是成功「執筍盤」的機會。荃灣西海之戀．愛炫美一伙由海外業主持有的海景兩房戶，獲一名上車客睇中屋苑，最終成功講價70萬元至1,030萬元承接單位，低市價5至6%。



劈價70萬沽出 平市價最多6%

中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述成交單位為海之戀．愛炫美5C座中層D室，實用面積538平方呎，屬屋苑最大兩房戶型，外望開揚海景。單位叫價1,100萬元，最終減價70萬至1,030萬元易手，呎價19,145元，對比同類單位近期市價約1,080萬至1,100萬元，意味該單位的成交價低市價5至6%。

涉及單位為海之戀．愛炫美5C座中層D室，實用面積538平方呎。（網上圖片）

原業主長居海外 揸9年升值近17%

代理續透露，原業主長期身處海外，因考慮到資產配置以及需要套現，才放售該單位。而買家屬上車客，看中上址屬大兩房，空間闊落，且享有無遮擋海景。其後買家見業主態度軟化，願意擴大議價空間，即把握時機入市。

2017年買入價881萬

資料顯示，原業主於2017年以881萬元一手購入單位，持貨約9年，帳面獲利149萬元，單位期內升值近17%。

荃灣西海之戀．愛炫美。（資料圖片）

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