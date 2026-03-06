荃灣海之戀「鳳凰樓」兩房978萬沽、街坊接貨　9年轉手僅升14萬

二手市場轉旺，荃灣海之戀一伙罕有的「鳳凰樓」兩房戶以978萬元沽出，呎價1.83萬元。新買家因睇中單位屬荃灣西站上蓋、自設大型商場，以及可望海景，即時議價2萬元入市。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，是次成交為荃灣海之戀‧愛炫美3B座「鳳凰樓層」，實用面積534平方呎，屬兩房間隔，望海景。原業主以980萬元叫價放盤，近日獲3組準買家洽購，最終輕微減價2萬元至978萬元沽出，呎價18,315元。

荃灣西海之戀。

9年轉手帳面僅升14萬

至於，新買家為區內上車客，鍾情項目位於荃灣西站上蓋，自設大型商場及望海景，由於高層兩房單位及「鳳凰樓」，屬於罕有放盤，故僅議價2萬元即決定入市。

至於，原業主於2017年以964萬元一手購入單位，持貨至今約9年，是次轉手帳面獲利14萬元，單位期內僅升值1.5%。