不甘捱貴租 租客轉陣！900萬購海之戀兩房做業主 唔再幫人供樓
撰文：李煥好
出版：更新：
近期租金持續上揚，每月供款與租金差距收窄，甚至出現「供平過租」情況，加快部分租客「轉租為買」的步伐。一名荃灣區內租客新近斥900萬元，購入荃灣海之戀一伙兩房單位，呎價約17,176元。上手持貨約9年，帳賺約42.2萬元或約5%走。
香港置業首席分區董事趙藝華表示，上述成交單位為海之戀2期3C座高層A室，實用面積約524平方呎，屬兩房間隔，外望海景。據悉，買家原為同區租客，因見租金水平持續上升，並且與置業後的每月供款漸趨接近，故加快入市步伐。該買家最終以900萬元購入單位，呎價約17,176元。
↓↓海之戀2期3C座高層A室↓↓
上手持貨約9年 帳賺逾42萬走
資料顯示，原業主於2017年8月以約857.8萬元購入上址，持貨約9年，是次轉手帳面獲利約42.2萬元或約5%離場。
長情業主1595萬沽太古城、35年大賺1300萬 夠買3間第一城兩房仲量聯行：中環甲廈空置率跌至2023年之低位 一月商廈租金升0.3%好爸爸出馬扲荷包 460萬購邁亞美海灣兩房海景戶 助兒成功置業永義堅尼地城「海嵎」今上樓書、最細247呎 示範單位曝光｜多圖