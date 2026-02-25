不甘捱貴租　租客轉陣！900萬購海之戀兩房做業主　唔再幫人供樓

近期租金持續上揚，每月供款與租金差距收窄，甚至出現「供平過租」情況，加快部分租客「轉租為買」的步伐。一名荃灣區內租客新近斥900萬元，購入荃灣海之戀一伙兩房單位，呎價約17,176元。上手持貨約9年，帳賺約42.2萬元或約5%走。



香港置業首席分區董事趙藝華表示，上述成交單位為海之戀2期3C座高層A室，實用面積約524平方呎，屬兩房間隔，外望海景。據悉，買家原為同區租客，因見租金水平持續上升，並且與置業後的每月供款漸趨接近，故加快入市步伐。該買家最終以900萬元購入單位，呎價約17,176元。

（代理相片）

上手持貨約9年 帳賺逾42萬走

資料顯示，原業主於2017年8月以約857.8萬元購入上址，持貨約9年，是次轉手帳面獲利約42.2萬元或約5%離場。