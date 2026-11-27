中原城市領先指數CCL最新報157.32點，按周跌0.15%，指數創2026年5月初後近7個月低位，是11月6日紅磡瑅海首輪價單銷售138伙沽清當周的市況。自9月中美國3年以來首次加息後，本地樓價持續調整，CCL連跌7周共2.41%，為2023年11月到12月後近3年以來最長跌勢。



買家放慢步伐待明年再部署

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL已較今年8月中的162.16點高位回落2.98%。新盤相繼低價促銷成焦點，加上12月加息機率大增，以及環球金融市場波動，不少買家放慢入市步伐待明年再部署，二手樓市受壓轉弱，相信年底前CCL目標下試155點，即重返今年4月底時的水平，只要再跌2.32點或1.47%便達到。

分析指買家放慢步伐待明年再部署。（香港01攝）

較歷史高位仍跌17.78%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.40%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升16.63%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升15.80%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.78%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.30點，按周微跌0.09%。CCL（中小型單位）報156.96點，按周跌0.17%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌7周，分別累跌2.83%及2.58%，指數同樣為2026年5月初後近7個月低位。CCL（大型單位）報159.15點，按周微跌0.05%，連跌2周共0.48%，指數為2026年7月底後近4個月低位。

新界西私樓樓價報142.07點，按周跌1.39%。（中原提供）

四區樓價二升二跌

四區樓價二升二跌，港九市區升，新界兩區跌。新界西CCL_Mass報142.07點，按周跌1.39%，連跌3周共3.47%，指數為2026年5月中後逾6個月低位。新界東CCL_Mass報170.92點，按周跌1.23%，連跌2周共3.78%，指數為2026年5月底後近6個月低位。港島CCL_Mass報157.45點，按周升0.63%，連跌6周後反彈。九龍CCL_Mass報157.48點，按周升0.90%，終止2周連跌。

2026年CCL升幅暫時收窄至9.17%。（香港01攝）

今年樓價升幅收窄至9.17%

樓價調整，2026年CCL升幅暫時收窄至9.17%。CCL Mass升9.04%，CCL（中小型單位）升8.91%，CCL（大型單位）升10.44%，港島升12.34%，九龍升8.81%，新界東升7.75%，新界西升7.04%。

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