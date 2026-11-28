豪宅市場轉旺，南區地段錄得一宗逾億元成交個案，一幢由馬主持有的淺水灣道56號洋房，新近以1.18億元沽出。



上述成交個案為淺水灣道56號單號洋房，實用面積2,550平方呎，新近以1.18億元沽出，成交呎價46,275元。新買家為CHANCE MASTER HK LIMITED，為一家非本地註冊公司。

原業主鍾國良曾擁7匹馬

翻查資料，該洋房原業主為霸威有限公司（BARWILL LIMITED），其公司董事為鍾國良。據悉，鍾國良為一名馬主，過去有多達7匹馬，包括多匹以「鑽」字命名名的馬匹。

2005年買入價4571.5萬

鍾氏早於2005年以4,571.5萬元買入上址，是次沽貨帳面升值約約7,228萬元或1.58倍。

淺水灣道56號一幢洋房，新近以1.18億元沽出。（代理相片）

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