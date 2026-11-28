馬主1.18億沽淺水灣道56號洋房 呎價逾4.6億
撰文：蔡偉南
出版：更新：
豪宅市場轉旺，南區地段錄得一宗逾億元成交個案，一幢由馬主持有的淺水灣道56號洋房，新近以1.18億元沽出。
上述成交個案為淺水灣道56號單號洋房，實用面積2,550平方呎，新近以1.18億元沽出，成交呎價46,275元。新買家為CHANCE MASTER HK LIMITED，為一家非本地註冊公司。
原業主鍾國良曾擁7匹馬
翻查資料，該洋房原業主為霸威有限公司（BARWILL LIMITED），其公司董事為鍾國良。據悉，鍾國良為一名馬主，過去有多達7匹馬，包括多匹以「鑽」字命名名的馬匹。
2005年買入價4571.5萬
鍾氏早於2005年以4,571.5萬元買入上址，是次沽貨帳面升值約約7,228萬元或1.58倍。
樂聲電子1 SOUTH BAY CLOSE 5千呎大宅6.9億沽、呎價逾12萬「洗米華」愛將盧衍溢1.03億購山頂紅梅閣洋房中環雅盈峰首宗租務呎租117元 外國人12萬租三房 外望禮賓府景快樂蜂老闆1.6億購嘉慧園 夠買727萬件炸雞 影帝張家輝曾為業主
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。