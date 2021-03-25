東半山嶺南小學及幼稚園舊址招標　市值約5億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-25 20:18

超級豪宅有價有市。世邦魏理仕表示，東半山司徒拔道15號及東山臺7號物業，以公開招標形式推出，截標日期為4月15日。物業前身為嶺南教育機構旗下之嶺南小學及嶺南幼稚園校舍。市場預計，項目市值約5億元。

東半山司徒拔道15號及東山臺7號物業以公開招標形式推出，截標日期為4月15日。（世邦魏理仕提供相片）

已向城規會申建14伙低密度分層戶

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事楊偉禮表示，上述物業地盤佔地約17,277平方呎，被城市規劃委員會規定為「政府、機構或社區（4）」用途，而業主已向城規會申請改劃土地作「住宅（丙類）3」用途，擬議重建方案為兩幢共14個單位的低密度分層住宅項目，總樓面面積約34,983平方呎。

若此改劃方案一經城規會通過，新買家只需處理申請補地價事宜，便即可進行重建，大大節省時間及成本。

東半山一帶住宅近一年屢錄豪宅成交

楊氏又指出，東半山住宅成交強勁，由去年初至今，東半山豪宅新盤先後錄得約28億元成交，其中Mount Nicholson及Central Peak分別售出4個及5個單位。另外，亦有投資者斥資約18億元收購司徒拔道24號豐景園，樓面地價高達約每平方呎49,000元，創東半山地價新高。