白石角海日灣 II 首錄二手　一房戶550萬沽　明賺實蝕30萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-28 16:28

去年中才入伙的大埔白石角海日灣 II，新近錄得首宗二手成交個案，屋苑一個約300平方呎的一房單位，於三至四個月前推出放售，叫價650萬元，一直未獲承接，業主新近願意下調叫價，終以約550萬元成功易手，帳面升值約9%。但由於持貨不足兩年，需要支付額外印花稅10%，預計需要蝕讓30萬元。

市場消息透露，上述單位為海日灣 II 10座中層L室，實用面積304平方呎，早前意向價650萬元，減價100萬元以550萬元沽出。

據悉，該名業主於2019年5月以504萬元購入上述單位，當時支付15.12萬元作為稅款。由於單位持貨不足兩年，因此需要支付樓價10%作為額外印花稅，即約55萬元。以此計算，即使單位帳面升值約46萬元或9%，扣除使費後，估計要蝕近30萬元。

何文田皓畋今年暫錄得7宗蝕讓個案，帳面蝕讓幅度介乎4.5%至18%。（資料圖片）

皓畋低層兩房帳面蝕4.5%易手

此外，市場消息透露，何文田皓畋再錄蝕讓成交，屋苑7座低層F室，兩房間隔，實用面積589平方呎，新近以約1,200萬元易手，成交呎價約20,374元。單位原業主於2017年11月以1,257萬元購入上址，是次易手帳面貶值約4.53%或57萬元。

資料顯示，今年至今皓畋暫錄得7宗蝕讓個案，帳面蝕讓幅度介乎4.5%至18%。