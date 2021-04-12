英皇上環服務式辦公室招租　意向呎租低至25元　貼近東九龍價

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-12 19:45

港島區寫字樓租金跌勢持續，發展商以低價吸引租客。英皇國際（0163）旗下上環荷里活道151號服務式辦公室Centre Hollywood推出招租，意向呎租低至約25元起，租金與九龍東呎租水平相若。

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事梁嘉榮表示，Centre Hollywood為一幢樓高25層的服務式辦公室，單位面積由約724至1,602平方呎，單位設有獨立茶水間及洗手間，意向呎租由約25元起，另加管理費。

發展商將向租戶提供多項優惠，包括水費全免，以及為租戶提供每月1,500元至3,000元的電費津貼，另外設有一年短期租約。據悉，目前該廈出租率約50%。

據市場資料，目前觀塘宏利金融中心及同區友邦九龍大樓的呎租，分別約25元及28元，而九龍灣近年落成的甲廈富臨中心呎租也是相若水平。

香港國際建投持貨3個月 蝕讓逾億售予英皇

翻查資料，上述商廈原由海航集團旗下香港國際建投（0687）持有，於2019年3月以7億元購入。不過該公司在同年6月把物業以5.95億元轉售予英皇國際，帳面蝕讓1.05億元或15%。

該幢商廈總建築面積約32,727平方呎，當時成交呎價約1.8萬元。當時英皇表示，收購該物業將提升集團的物業投資組合及擴闊收入基礎，對租金收入回報充滿信心。