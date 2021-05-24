中國人壽富蘭克林料遷出長江中心　每月166萬轉租交易廣場

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-26 10:38

寫字樓空置率高企，租金走勢持續向下。仲量聯行《香港地產市場觀察》指出，截至4月底，中環甲級寫字樓空置率升至7.5%，而租賃活動主要為租戶區内搬遷。

同區搬遷的個案中，包括中國人壽富蘭克林資產管理承租中環交易廣場一座全層樓面，涉及約13,900平方呎，市場消息指，平均呎租約120元，即月租料逾166萬元，該公司預計將會遷出同區的長江集團中心辦公室。

至於其他商業區空置率方面，灣仔銅鑼灣及港島東分別為9.6%及6.6%，而尖沙咀及九龍東兩區則仍在雙位數以上，分別達10.6%及13.6%。

中國人壽富蘭克林料遷出長江集團中心寫字樓。

整體甲廈平均呎租57.1元 按月跌0.9%

商廈租金走勢方面，該行指出，由於空置率持續高企，整體甲級寫字樓市場平均呎租約57.1元，按月下跌0.9%。各主要寫字樓分區市場中，以尖沙咀的租金跌幅最大，按月下跌2.5%，港島東則相對穩定。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，由於不少租戶仍然著力節省成本，月内企業縮減規模的趨勢持續。隨著租戶紛紛開始調整疫後的物業要求，市場對優質寫字樓的需求持續增加。