香港與新加坡寫字樓租金溢價收窄至108% 有利港市場

全球疫情大流行影響，香港的核心商業區甲級寫字樓租金被進一步壓低，香港和新加坡兩地的租金差距收窄，溢價從2017 年最高峰的173% ，持續收窄至2020年底的108% 。

據戴德梁行最新的數據指，香港和新加坡之間的辦公室租金溢價在2015年至2020 年間顯著收窄，並預料今年兩地的租金溢價將進一步收窄至89%。

戴德梁行香港研究部主管陳健珩表示，在比較兩地之間的寫字樓租金溢價，及衡量哪個城市作為區域總部選址能較具競爭優勢時，兩地的租金差距愈大，對新加坡較有利。而在 2020 年底，租金差距已進一步收窄至108%，更具競爭力的租金，料利好香港。

企業選擇香港作基地 開拓中國市場

此外，戴德梁行新加坡研究部主管黃顯洋表示，香港較吸引希望進一步進入中國市場的投資者和企業落戶，並願意選擇以香港作為區域基地；而新加坡則較吸引尋求增長和計劃發展新興東南亞市場的公司。當中，騰訊、阿里巴巴和字節跳動等中國科技公司已在新加坡建立基地，以捉緊東南亞的市場機遇。

陳健珩補充，中小型金融機構能透過香港，以開拓中國市場，吸納更多內地資本，例如私募股權基金、對沖基金、資產管理公司、財富管理和加密貨幣服務供應商等金融機構，均正在香港擴展其業務。

戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰預計，香港的租金於2023 年前仍然維持下降趨勢，令兩地之間的租金差距不斷收窄。展望香港受惠於大灣區發展、低稅率、活躍的IPO集資市場和全球離岸人民幣中心等有利因素，仍然能成為亞太區內的重要金融中心，韓其峰表示對香港寫字樓市場前景感到樂觀。