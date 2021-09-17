鰂魚涌君豪峰兩房1000萬易手　叫價低於買入價　損手63萬離場

恒地（0012）鰂魚涌新盤THE HOLBORN 開售在即，入場呎價逾2.5萬元，惟同系、位於鰂魚涌的君豪峰新近錄得蝕讓成交，一伙兩房單位以1,000萬元易手，原業主損手63萬元離場。

上述成交為君豪峰中高層F室，實用面積451平方呎，兩房連儲物房間隔，新近以1,000萬元易手，折合呎價22,173元。資料顯示，原業主於2017年12月以約1,063萬元購入上述單位，是次轉手帳面蝕讓63萬元離場，單位期內貶值近6%。

原叫價已低於買入價

香港置業高級聯席董事朱永健表示，原業主一直自住單位，至上月開始以1,060萬元放盤，其後減價至1,030萬元，至近月獲換樓客洽購，議價後再減30萬元以1,000萬元成交。值得留意，業主起初叫價1,060萬元，已低於其買入價，情況較為罕見，估計急於售出單位套現。朱永健指出，是次低價蝕讓對君豪峰未來成交會有負面影響。他續指，由於東區同類選擇多，區內單幢盤整體表現較弱，若業主想短期內沽貨，開價可能要稍作折讓。

事實上，君豪峰於2017年起開售，並於2019年4月入伙，故大部分單位仍未過額外印花稅（SSD）三年限期，連同上述個案，市場上僅錄5宗二手成交，而當中3宗均為蝕讓個案。代理指出，現時該項目約有20個放盤，主要為開放式及一房戶型，叫價由約600萬元起至約900萬元。君豪峰位於英皇道856號，屬單幢式住宅，合共提供464伙。