外資基金5年前斥億元活化葵涌工廈　擬「推倒重來」建新式工廈

葵涌工廈區即將大變天，區內有三幢工廈同時向城規會申請重建，合共涉及總樓面多達約74萬平方呎。其中由外資基金安祖高頓持有的葵涌活化工廈「EDGE」，約4至5年前已花逾億元進行翻新活化，最新也向城規會申請重建為一幢新式工廈，若成功獲批樓面將提高56%。

葵涌三幢工廈申重建 涉74萬呎

據城規會資料，由外資基金安祖高頓持有的葵榮路30至34號「EDGE」，申建重建為一幢樓高22層的新式工廈，項目地盤面積約27,470平方呎，計劃以地積比率11.4倍發展，重建後約313,161平方呎。

翻查資料，外資基金安祖高頓早於2015年購入上述工廈物業，隨後花費高達逾億元翻新為活化工廈項目EDGE，並在2017年啟用。是次重建新方案提供的樓面約31.31萬平方呎，較現時提供的20萬平方呎，多出56%。

至於另外兩宗工廈申請重建個同樣位於葵涌，其中一宗為葵涌華星街13至17號南華冷房工業大廈，地盤面積約1.9萬平方呎，擬重建為一幢樓高20層的數據中心，提供約21.8萬平方呎。值得留意，該幢工廈目前正由金朝陽進行收購。

最後一宗為葵涌葵定路10至16號羅氏美光發展大廈，地盤面積約14,870平方呎，早前已計劃重建為新式工廈，但新近提出新方案，擬重建一幢包括辦公室、商舖及食肆等用途的28層高綜合型商廈，總樓面約21萬平方呎。