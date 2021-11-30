買入價僅6.5萬　羅素街單位半世紀升值155倍　業主大有來頭

金利豐金融（1031）李月華（朱太）等人士，新近再沽出銅鑼灣羅素街麗園大廈住宅單位，作價1,018萬元。原來該單位早於六十年代由福臨門創辦人以6.5萬元購入，持有多年，近年輾轉落入金利豐相關人士手中，物業半世紀升值155倍。

上述成交為羅素街59至61麗園大廈低層C室，單位實用面積764平方呎，新近以1,018萬元易手，成交呎價約13,325元。單位早期業主為福臨門酒家有限公司（FOOK LAM MOON RESTAURANT LIMITED），公司董事本來包括酒家第二代成員「五哥」徐沛鈞及其母親徐陳愛蓮，不過2019年初二人經已辭任董事。

及後公司董事換上李月華、呂振邦、丘國浩等人。李月華為金利豐金融（1031）行政總裁兼執行董事，呂振邦亦為金利豐高層。即是次舖位賣家為李月華等人，非徐氏家族成員。

徐福全1964年僅以6.5萬買入單位

翻查較早期資料，上述住宅單位由福臨門創辦人徐福全於1964年買入，當時買入價僅6.5萬元。隨後物業在1982年以遺產形式轉由「五哥」徐沛鈞及「七哥」徐維均持有。在1984年單位再改為以福臨門酒家有限公司名義持有。若以1964年買入價計起，物業五十七年間帳面已升值約155.6倍。

事實上，今年10月份，金利豐相關人士先以1.8億元沽出尖沙咀金巴利道巨舖，即福臨門（九龍）酒家舖位。該舖位最初期亦是由福臨門家族成員持有、包括「五哥」徐沛鈞等人，其後持有物業的公司董事變更為李月華、呂振邦、丘國浩等人。

尖沙咀金巴利道福臨門酒家巨舖1.8億沽

福臨門家族成員物業 多度被沒收再賣

自2020年9月份起，福臨門酒家家族成員旗下物業，已多次以銀主盤形式、或遭債主沒收後再出售，涉及金額共逾4億元。如原由徐沛鈞持有的中半山嘉富麗苑1座中層單位，在今年10月初透過銀主盤形式，以約1.03億元沽出。至於徐沛鈞的兒子徐德強，早前捲入錢債官司，去年11月遭財務公司入稟高等法院申請破產，及後成功以債務重組方式代替破產。