萊坊料明年政府賣地收入僅400億至600億　按年回落一半

萊坊今（7日）發表「2022年中國內地及香港市場展望」報告，並預計今年全年政府賣地收入將達1,000億至1,100億元，主要受惠中環新海濱商業地王以508億元高價批出。不過，明年未有同類大型商業地皮推出招標，故預料明年賣地收入將會大幅回落一半至400億至600億元。

官地有限 促「標準金額」補地價擴至農地

萊坊萊坊專業服務董事總經理陳致馨表示，鑑於官地供應有限，政府可將「標準金額」補地價計劃擴展至農地，以每呎1,300元作基準，並調高目前農地的原有價值，以提升發展商參與的誘因，同時，陳致馨倡延伸補地價機制至新發展區，包括洪水橋/厦村、古洞北以及粉嶺北，以加快北部都會區的發展步伐，增加土地及房屋供應。

倡逾六十年樓齡舊樓強拍門檻降至六成

另一方面，陳致馨又建議政府降低強拍門檻，以釋出更多土地資源及加快市區重建。陳致馨指，政府可考慮將現時樓齡五十年或以上的物業的八成強拍門檻降至七成；而逾六十年樓齡、超過500伙的物業的強拍門檻調低至六成，令業主有更大動力申請重建。

料明年香港樓價升幅收窄至3%

至於樓價走勢方面，今年香港住宅樓價錄得自2019年來最大的升幅，然而，樓價在8月破頂後見回落，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒預計，明年香港一般住宅樓價會微升3%；另外，考慮到香港豪宅市場購買力有部分來自內地，如果稍後通關會對豪宅市場幫助更大，預計明年豪宅樓價全年可升3％至5%。

他預計，香港在未來十二個月依然會維持低息環境，鼓勵更多買家入市，但部分二手購買力將轉投一手市場，並預料2022年一、二手總成交量將回落至6萬至6.5萬宗，其中一手成交佔30%。至於「北部都會區」概念主要增加長遠房屋供應，短期內或會刺激新界西北樓價上升和更多在附近改劃住宅的項目，預計2022年補地價金額與官地拍賣金額的比例會創自2015年的新高。