瑞士銀行寶盛續租國金一層樓面　呎租145元料跌租兩成

今年4月初市傳瑞士私人銀行寶盛集團（Julius Baer & Co. Ltd）不再續租中環超級甲廈國際金融中心（IFC）一期的三層樓面。不過據最新消息指，寶盛集團已落實續租大廈頂層全層樓面，市場消息透露，估計該樓層最新成交呎租約145元，較舊租金跌租近兩成。

資料顯示，寶盛集團最新續租為國金一期的頂層39樓全層，租約期由2024年1月初至2026年12月底，為期三年，隨後可以再續租三年。市場人士透露，料新成交租金為每月約214萬元，以上述全層樓面面積約14,803平方呎計，即呎租約145元。

舊呎租180元 料跌租近兩成

寶盛集團多年前一口氣租用國金一期37樓至39樓、合共三層，面積共約47,568平方呎。2018年續租時月租約856萬元，呎租約180元。以最新續租39樓的呎租約145元比較，是次跌租約19.4%。

事實上，寶盛集團過去除承租國金一期三層樓面外，亦有租用中環交易廣場二期16樓及19樓兩層樓面作辦公室，涉及面積25,268平方呎，月租高達430萬元，呎租約170元，租約期將於2023年首季完結。

不過，2021年4月份，市場傳出指寶盛集團預租太古地產（1972）旗下鰂魚涌太古坊二座的四層樓面，呎租不足50元。

核心區租金回落 企業考慮保留據點

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，過去數年市場出現「去中環化」的情況，不少商業機構由傳統核心區遷移至非核心區。惟近年，核心區寫字樓租金由高位回落至較低水平，與非核心區商廈租金差距收窄，部分企業重新考慮應否保留核心據點。

蕭亮輝續指，企業留在傳統商業區始終享有較佳形象，方便出入見客，預計即使在「去中環化」的趨勢下，大型機構仍會同時間保留部分核心區據點。