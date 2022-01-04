中聯辦3000萬增購上環信德中心高層寫字樓

港島甲級寫字樓售價回落，中聯辦以低價增購樓面。資料顯示，中聯辦新近以3,000萬元買入上環信德中心一個高層單位，成交呎價約2.14萬元，屬低市價。

上述成交為信德中心西翼32樓02室，在上月8日以3,000萬元沽出，新買家為NEWMAN INVESTMENT COMPANY LIMITED，即新民置業有限公司，為近年負責中聯辦在港購買物業的公司。上述寫字樓單位面積約1,400平方呎，是次成交呎價約21,429元，接近近四年低位20,562元的水平。

同層單位為中聯辦港島工作部

翻查資料，目前中聯辦在港島工作部的地址為信德中心西翼32樓09室，與上述買入商廈單位屬同一層。早在1991年，中聯辦透過新民置業有限公司斥資4,058.4萬元買入同層01及09至12室，涉及面積10,280平方呎。

中聯辦過去亦有在港買入物業，近年最矚目入市為2019年初，斥資約2.47億元買入信置（0083）牽頭發展的觀塘凱滙二期，合共20個單位。

此外，中聯辦2015年斥4.8億元向恒地（0012）購入西營盤鉑峯全幢48伙，總樓面面積約2.66萬平方呎；2016年又斥1.21億元購入新世界（0017）及市建局發展的西環泓都14伙。