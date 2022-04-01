元朗柏巒獨立屋劈價1650萬沽　帳蝕逾五球｜單位直撃

二手市場續現蝕讓離場個案。元朗唐人新村低密度屋苑柏巒一幢獨立屋，新近以3,850萬元沽出，較早前叫價大劈價1,650萬元，原業主帳面料蝕讓超過五球。

上述為柏巒單號獨立屋，實用面積3,484平方呎，設花園約1,320平方呎。據悉，原業主為內地客，單位曾經自住，及後一直以月租7萬元出租。早前叫價5,500萬元放盤，但因疫情影響，大幅減價1,650萬元或30%，終以3,850萬元易手，呎價約11,050元。

資料顯示，原業主於2017年以4,355萬元買入上址，持貨五年，現易手帳面蝕讓505萬元或約12%。從相片可見，單位簡單裝修，傢俱較為傳統風格。

↓↓柏巒獨立屋成交單位↓↓

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沙田中心4年帳蝕57萬

細價屋苑亦錄二手蝕讓個案。中原地產分區營業經理杜文俊表示，沙田中心唐寧大廈D座低層D室，實用面積301平方呎，屬兩房間隔。原業主今年2月放盤叫價540萬元，一個月後減10萬元，即獲新買家洽購。雙方議價後，原業主同意減價15萬元或近3%，以515萬元易手，呎價約17,110元。據悉，原業主於2018年7月以572萬元買入上址，持貨四年，帳面蝕讓約57萬元離場。

另外，大埔昌運中心錄減價成交，世紀21高級客戶經理徐雄新表示，大埔昌運中心1座富昌閣高層A室，實用面積342平方呎，兩房兩廳間隔，座向東南。原業主起初開價590萬元，放盤兩個半月，減價38萬元或6.4%，獲用家以552萬元承接，呎價16,140元。

據悉，原業主於2018年4月以540萬元購入上址，持貨四年，帳面僅升12萬元或2.2%，扣釐印費等轉售成本後，料明賺暗蝕。

↓↓沙田中心唐寧大廈成交單位↓↓