銀主盤趨增｜疫下資金斷鏈致物業斷供　學者：未見對樓市造成影響

銀主盤的出現，一般是由於業主未有履行償還按揭責任，出現「斷供」，銀行或財務公司便會將按揭物業沒收並出售，此按揭物業便稱為銀主盤，斷供原因可能是失業、減薪、資金周轉問題等，故銀主盤增多，多被理解為市場經濟環境轉差的訊號。

據市場資料，截至今年5月底，市場積存待售的銀主盤有逾150多個，為自去年10月後、連續七個月維持逾百宗水平，屬近十年來的高位。當中，以住宅約120多個、佔比近八成屬最多，其次為工廈約有15個，餘下為車位、舖位及寫字樓物業。在此之前，銀主盤數目多維持雙位數。

中大莊太量：銀主盤數量升僅屬短期現象

銀主盤數量上回，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，「 （銀主盤增加）𠵱個是一個果嚟，唔係一個因，個因就係經濟環境唔好。」他指，部分銀主盤由內地人士持有，面對整體經濟環境不穩，疫情嚴峻，兩地政府不得不採取嚴厲封城措施，打擊各行各業的生意，整體資金鏈斷裂下，業主無法正常償還「樓債」，物業因而淪為銀主盤。但莊太量認為，銀主盤數量上升僅屬短期現象，主要為買家的個人財政問題，相信並不會對整體樓市造成影響。

至於世紀21香港加盟商服務部（銀主部）發言人張文威認為，住屋屬於生活必須品，本港剛性需求仍然強勁，即使業主面對失業危機，相信仍會想盡辦法供樓。「就算辛苦啲打兩份工，人點都係要住。」

美國已啟動加息，若然港跟隨加息，料對手頭緊絀的供樓人士而言將雪上加霜，張文威指，雖然加息屬市場預期，但暫未見香港有跟隨加息的意向，即使本港息口調升，他相信業主亦只是供多「百零，二百蚊」，不會對供樓造成太大壓力。他又預期，未來銀主盤數目將維持平穩，未見對整體樓市造成影響。

銀主盤佔整體市場放盤量不足1%

現時市場上的銀主盤數量約150多個，參考中原地產網上放盤資料，現時全港二手總放盤量約有3.7萬個，相比之下，銀主盤數目只佔整體二手市場的0.4%，不足以影響大市樓價走向。再者，銀主盤雖一直予人「筍價」、「平賣」的感覺，但其實銀主盤不一定要低於市價出售。

因為銀主盤在推出前一般會進行物業估值，估值是參考二手市場的造價，並會先以貼市價放售，免出售後欠債人提出異議。若放盤一段時間仍未獲承接，銀行或財務公司才會視乎市況而擴大議價空間，個別或有3%至10%的議價幅度，非住宅如商舖物業的議幅或更大。