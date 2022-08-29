慈善家區樹洪家族北角舊樓　淪銀主盤招標放售　估值低買入價30%

由已故大慈善家區樹洪之女兒、區樹洪基金會主席區頌瑜或相關人士持有的北角舊樓地盤，近月淪為銀主盤，透過公開招標形式推出放售，截標日期為10月21日。項目現時估值約3.3億元，較四年前買入價約4.68億元低近三成。

上述舊樓物業為北角堡壘街66號及建華街57號之住宅重建項目，地盤面積為3,248平方呎，日後若然拆卸重建，住宅商業項目最高地積比率約10.2倍，即可建樓面約33,130平方呎。有市場人士預計，物業每呎樓面地價約1萬元，即估值約3.3億元。

近兩年三度抵押貸款 借銀行及財仔

負責進行招標事宜的高力香港資本市場部行政董事翟聰表示，上述地盤位於北角市中心，圍繞物業大多為住宅群，距離港鐵北角站約4分鐘步程。是次出售項目屬單邊位置， 日後物業重建後，料大部份單位可享山景。

翻查資料，上述北角堡壘街66號及建華街57號舊樓項目，早於2011年12月由金朝陽（0878）完成收購所有業權。不過，金朝陽在2018年7月以約4.68億元沽出物業。

目前持有上述項目的公司為裕誠置業有限公司（GOOD HONEST PROPERTIES LIMITED），其公司董事已故大慈善家區樹洪女兒、區樹洪基金會主席區頌瑜（IRENE）及有關人士。此外，有資料顯示，上述物業在2020年2月至2022年5月期間，被三度抵押貸款，貸款機構包括本地銀行及兩家財務公司，惟三次貸款涉及金額不詳。

區樹洪家族由地產發展起家，在港持有多項貴重物業，多在核心區及作長線收租。另家族亦熱心慈善，多次捐出巨款予醫院及大學，亦有自行興建護老院等 。