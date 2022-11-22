法國人一炮過畀全年租金　7000元租住屯門全新私樓｜多相

撰文：蔡偉南
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屯門新盤帝御發展項目三期，入伙近一個半月，已錄得約80宗租務，惟部分低層開放式單位的租金屢創新低，月租低至7,000元。

煌城地產董事余振樑表示，帝御二期帝御．星濤1座低層18室，實用面積208平方呎，屬開放式戶，望內園及山坡景，最新獲一名來港工作的法國人承租。由於租客願意「一炮過」繳付全年租金，故業主亦願意以低價出租單位，每月租金約7,000元，創屋苑月租新低，呎租約33.6元。以全年租金計算，即約8.4萬元，未計按金。

據了解，上址業主於2020年11月以303萬元買入單位，現租務回報約2.77厘。代理指，雖然屋苑位置較偏遠，上述戶型面積較細，但市場上仍有一定客源，如上月屋苑一伙實用面積213平方呎的開放式戶，獲鄰近的珠海書院大學生租用，月租約7,500元。

↓↓帝御．星濤單位相片↓↓

屯門帝御項目位於屯門青山公路青山灣段8號，鄰近黃金海岸及泳灘，從西鐵屯門站乘巴士或小巴前往屋苑，需約20分鐘車程。屋苑劃分三期發展，合共設6座，提供1,782伙，實用面積184至1,376平方呎。早前帝御．金灣一伙中層一房單位，驗樓時獲得不俗評價。

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