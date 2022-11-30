用家408萬沽偉華中心兩房戶　勁蝕140萬｜單位直擊

新界鐵路周邊屋苑錄得勁蝕逾兩成個案。基座商場連接港鐵沙田站及新城市廣場的偉華中心，有一伙兩房戶新近以408萬元沽出，較四年前帳面貶值22%或約116萬元，成交價重返2016年水平。

年初叫價600萬 劈至408萬易手

中原分行資深區域營業經理陳敬天表示，上述成交為偉華中心3座極低層A室，實用面積358平方呎，兩房間隔，今年2月份放盤，初時開價約600萬元，日前議價後至408萬元易手，累減192萬元或32%，成交呎價11,397元，成交價回到2016年水平。

↓↓偉華中心單位相片↓↓

銀行估價介乎484萬至496萬

中原陳敬天表示，新買家為年輕上車客，見業主提供合理議價空間，趁機購入單位自住。據了解，原業主於2018年以524萬元入市，一直自用，持貨四年，是次沽出單位帳面蝕讓約116萬元離場，單位貶值約22%。若計及原業主買入時的稅款15.72萬元，以及買賣兩次的佣金支出共約9.32萬元，料實蝕約141萬元。

據網上銀行估價資料，滙豐銀行就上述單位的估價為484萬元，中銀則為496萬元，即最新成交價較估價低15.7%至17.7%。

另翻查偉華中心過去兩個月成交個案，面積同為358平方呎的1座中低層F室，成交價為538萬元，成交呎價15,028元；而較小的4座低層G室，實用面積297平方呎，成交價也高達497萬元，呎價16,734元。