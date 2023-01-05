青衣盈翠半島累劈170萬　即日獲3組客睇樓　終平手賣出｜多相

通關在即，樓市稍為轉活，不少準買家欲趕「尾班車」，四出睇樓擬「執平貨」。青衣盈翠半島一伙兩房單位放盤近一年，累劈170萬元至「6字頭」，即吸引3組買家預約參觀睇樓，單位翌日以685萬元沽出，賣方料「明賺實蝕」離場。



放盤近一年 本月初劈穿700萬關口

利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，是次成交為青衣盈翠半島7座低層B室，實用面積約520平方呎，屬兩房間隔。業主在去年2月以860萬元放盤，及後數度減價至730萬元求售，仍無人問津。直至本月初，業主再減40萬至690萬元，即日吸引最少三組買家預約參觀。

↓↓盈翠半島成交單位直撃↓↓

原業主持貨六年料實蝕34萬

翌日單位即以685萬元沽出，呎價約13,173元，呎價比去年11至12月屋苑平均成交呎價1.47萬元低約一成。

據個別銀行就上述單位的網上估價，介乎709萬至717萬元不等，新成交價較估價低約3.3%至4.5%。而同類成交可追溯至去年10月底，同為屋苑7座低層B室，實用面積520平方呎，當時以725萬元沽出。

據悉，原業主於2017年以680萬元買入上址一直自住，持貨約六年，是次轉手帳面輕微獲利約5萬元，單位期內升值不足1%。如計及當時入市繳稅約25.5萬元，以及買入賣出的佣金約13.7萬元，料「明賺實蝕」約34萬元。