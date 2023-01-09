新蒲崗六十年工廈放售市值3.8億　重建後樓面料增90%

鄰近啟德發展區的舊式工廈具重建價值。新蒲崗雙喜街一幢樓齡約58年的工廈，新近透過代理推出放售，全幢市值約3.8億元。

仲量聯行指出，上述工廈為新蒲崗雙喜街19號雙喜工業大廈，早於1965年落成，鄰近大有街及六合街，毗鄰多座寫字樓、酒店及新式工廈，距離鑽石山港鐵站及荷里活廣場約10分鐘步程。現址劃為「其他指定用途」註明 「商貿」地帶，補地價後可重建為新式工廈。

該廈佔地約5,175平方呎，現時為一幢樓高9層之工業大廈，整幢大廈的現時建築面積約39,414平方呎。若按「活化工廈政策2.0」申請重建，預計重建後最大批准建築面積為約74,520 平方呎，較重前增近90%樓面。物業將會按現狀出售。

重建後樓面增90%至7.45萬呎

仲量聯行香港資本市場部執行董事馮嶽宗表示，該物業位處九龍東新蒲崗，鄰近多個發展項目包括九龍貝爾特酒店、活化工廈東傲、Artisan Lab和Artisan Hub等，具協同效應。近期啟德和新蒲崗均錄得數宗大額成交，如九龍貝爾特酒店以20億元售予宏安（1243）及美資基金合組財團；另外，鄰近宋皇臺港鐵站的啟德住宅地皮亦以逾87億港元售予長實（1113）。