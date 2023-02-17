1月公居屋錄452宗買賣　創19個月次高　貴價居屋交投急升55%

樓市略為回暖，二手資助房屋交投數字回升至較高水平。據美聯及房委會最新資料，今年1月份居屋及公屋第二市場（未補價）的成交宗數合共錄452宗，雖然較去年12月551宗按月回落約18%，但仍創19個月以來次高水平。



居屋高價物業逆市上升

資料顯示，居屋第二市場方面，1月份錄373宗成交，較去年12月453宗回落約17.7%。值得留意，當中居屋逾600萬元個案成交表現突出，1月錄51宗，按月急升約54.5%，可見居屋高價物業表現突出，而月內更有2宗成交個案突破800萬元，最貴個案為凱樂苑一高層單位，涉及約838萬元，而金額第二高的是同一屋苑的低層單位，涉及約808萬元。

兩球低價公屋成交增加7%

公屋第二市場方面，1月份成交錄79宗，按月亦跌約19.4%，若以金額劃分，表現卻與居屋背馳。當中金額較低的200萬元或以下個案，1月錄30宗，按月微升約7.1%；反觀，銀碼相對較大的逾300萬元個案僅錄4宗，按月急跌約75%；至於個案最多的逾200萬至300萬元，錄45宗，按月亦回落約16.7%

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，自去年11月白居二的中籤者領取購買資格證明後陸續入市，第二市場交投顯著急升，去年12月更超越550宗水平；即使上月有所放緩，但宗數仍創19個月以來次高，交投依然高企。