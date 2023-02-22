財政預算案｜消息：調低住宅從價印花稅　針對200萬至1008萬物業

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減】地產業界倡議為樓市「撤辣」，惟財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》強調，目前各項住宅物業需求管理措施、即所謂「辣招」維持不變。不過會調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階。



料一般家庭節省數萬元

他又指，去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，自2010年都未有調整，決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位。有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，預計這項措施將會令3.7萬名買家受惠，政府每年因而少收約19億元。

據政府消息人士表示，對從價印花稅稅階進行調整，尤其會是200萬元至1,008萬元的中小型單位，而1,008萬元以上的從價印花稅則不變，此舉可能令一般家庭節省數萬元，料不會刺激樓市。

↓↓新從價印花稅稅率 ↓↓

↓↓現行從價印花稅稅率 ↓↓