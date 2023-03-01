新地「執平貨」三個月勇奪3商業項目　低估價最多20%

去年新盤交投量大幅萎縮，不少財團現金流受阻，投地意欲減弱，但新地（0016）愈戰愈勇，短短三個月內多次「執平貨」，包括以「筍價」奪得兩幅市區商業地皮，涉額約50億元，兩幅商業地的中標價，均較估價下限低約16％至20%。



旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，為2022/23年度焦點貴重地皮之一，上周五截標，僅接獲3份標書，地皮最終由新地以47.29億元奪得，每呎樓面地價僅約3,103元，較市場下限再低16%，亦較近年新界區的工業地皮更平。

低價投得安達臣道商業地 較領展平一半

事實上，近年本港商廈物業市場氣氛欠佳、且供應多，新地投得的兩幅商業地皮，競爭對手亦不多。如對上一幅中標觀塘安達臣道對出商業地，去年11月僅接獲3份標書，包括領展（0823）及信置（0083），最終由新地以2.96億元投得，每呎樓面地價僅2,684元。

值得留意，該幅安達臣道地的中標價，除較估值下限低20%，更較同年8月份批出予領展的安達臣道首幅商業地低約51%，反映新地成功「執平貨」。

無競投對手下奪西九藝術廣場大樓項目

此外，去年11月，新地又奪得西九文化區管理局藝術廣場大樓項目為期約47年的發展權和營運權，雖然當局未有公布相關中標金額，但該項目截標時，僅接獲一份標書，便是來自新地，意味新地在沒有競爭對手下投得項目。

張翹楚料發展商繼續低價競投

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，商業地皮最終以低價批出，反映政府在低價批地及未來商業樓面供應上必須作出取捨，料未來政府總體賣地收益將會持續減少。

他又建議，政府可繼續推出商業地，但未必需要在近年市況低迷的情況下，推出市區最優質的地皮，因近年商業地的作價大幅回落，相信一眾發展商也會繼續以低價競投，不利招標情況。