NOVO LAND 2B期周六首賣352伙 暫收逾9500票 超額26倍
撰文：黃祐樺
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新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，將於本周六（4日）展開首輪銷售，盡推首3張價單、共352伙，折實平均呎價13,616元。項目今（2日）晚8時截票。新地代理總經理陳漢麟指，項目暫收逾9,500票，超額認購約26倍。當中約有兩成為大手買家。
他又指，將視乎銷情決定加推步伐，不排除本周末再次加推。
周六推售的352伙，戶型涵蓋一房至三房單位，實用面積由305至703平方呎，折實售價為425.51萬至947.32萬元，折實呎價由12,780元至14,823元。入場單位為1B座3樓H單位，面積305平方呎，一房連開放式廚房，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。
NOVO LAND第2B期近日先後推出3張價單，當中價單1號涉146伙，折實均價13,288元；價單2號涉103伙，折實均價13,838元；價單3號涉103伙，折實均價13,988元。
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整個NOVO LAND項目提供多少伙?
NOVO LAND分6期而建，提供4,585伙，當中1A期提供824伙，1B期800伙，2A期929伙，2B期729伙，3A期534伙，3B期769伙。
NOVO LAND的校網?
屯門區（小學：70、中學：NT3 )
NOVO LAND的配套?
屋苑有近40萬平方呎園林會所，另有商場NOVO Walk，佔地約5萬平方呎，提供約40間商舖，預計2024年中開幕。