NOVO LAND 2B期周六首賣352伙　暫收逾9500票　超額26倍

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，將於本周六（4日）展開首輪銷售，盡推首3張價單、共352伙，折實平均呎價13,616元。項目今（2日）晚8時截票。新地代理總經理陳漢麟指，項目暫收逾9,500票，超額認購約26倍。當中約有兩成為大手買家。

他又指，將視乎銷情決定加推步伐，不排除本周末再次加推。

周六推售的352伙，戶型涵蓋一房至三房單位，實用面積由305至703平方呎，折實售價為425.51萬至947.32萬元，折實呎價由12,780元至14,823元。入場單位為1B座3樓H單位，面積305平方呎，一房連開放式廚房，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。

NOVO LAND第2B期近日先後推出3張價單，當中價單1號涉146伙，折實均價13,288元；價單2號涉103伙，折實均價13,838元；價單3號涉103伙，折實均價13,988元。