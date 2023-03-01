KOKO ROSSO次輪賣160伙　現場逾百人等候揀樓　即日沽148伙

持續兩年多的口罩令，今日（3月1日）全面撤銷，會德豐地產藍田KOKO ROSSO亦於今日展開次輪銷售、開賣160伙，折實平均呎價18,441元，折實最平售584萬元起。項目截收6,398票，以次輪銷售160伙計，超額認購約39倍。



現場所見，今日約下午5點45分，設於尖沙咀港威大廈的售樓處外開始出現人龍，準買家及代理陸續到場排隊，等候登記及揀樓，目測有逾百人，人流由商場伸延至港威大廈外。現場大部分人仍有戴口罩。



↓↓次輪銷售場面↓↓

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【23：00】會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，截至晚上11時，KOKO ROSSO次輪開售不足四小時已賣出148伙 ，佔可售單位近95%，共套現約12.1億元。

【22：03】會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，項目銷售不足半小時已沽出約50伙，套現約3.5億元。當中，出席買家約有九成屬首輪向隅買家，年輕客佔大多數，年齡約30至40歲。其中，已售出單位當中最貴一伙為15樓C及D單位，涉資約近2,000萬元。他表示，將盡快推出第三輪銷售。

【18：50】美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今日出席準買家中，用家比例佔八成，投資客約兩成。當中有一組買家計劃斥資約1,900萬元購入兩伙兩房單位，分別用作收租及自住。他預計項目落成後呎租約40至50元。他又預計，3月份一手成交有望錄約2,800宗水平，較2月份升逾兩倍，創2019年3月以來的四年新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則預計，次輪銷售將「一Q清袋」，該行出席率方面，逾半數為KOKO ROSSO首輪的向隅客，另外有約兩成為新入票的準買家。

【18：20】會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，今日有逾九成準買家出席，預計次輪銷售有機會即日沽清單位。他又預告，短期內加推第三批單位，包括高層及海景戶，並有一成提價空間。項目兩伙天際特色戶亦將安排於第三輪銷售以招標形式推出，目前有逾十組準買家洽購。

160伙全數折實低於1000萬

今日次輪發售的160伙，包括21個一房（開放式廚房）單位、93個兩房（開放式廚房）單位及46個兩房梗廚單位，實用面積由271至477平方呎。

折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價17,407元至22,642元，折實平均呎價為18,441元。以折實金額計算，有12個（7.5%）單位低於600萬元，有67個（42%）單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元

KOKO ROSSO預計落成日期? 預計關鍵日期為2024年6月底，樓花期約十六個月。 KOKO ROSSO戶型資料? KOKO ROSSO涉兩座，提供392伙，標準戶設3種戶型，包括一房連開放式廚房，兩房連開放式廚房，以及兩房連梗廚，實用面積由300至497平方呎，由於主打細戶，故單位銀碼相對較低。 財政預算案中對樓市措施有何調整？ 為減輕一般家庭首置負擔，特別是中小單位，新一份《財政預算案》將調低從價印花稅稅階，另外對其他現行「樓市辣招」維持不變。其他派糖措施詳情。

↓↓KOKO ROSSO一房連書房示範單位↓↓