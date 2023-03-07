Bal Residence周六首輪賣56伙　折實售581萬起　不設大手時段

麗新發展（0488）與市建局合作的觀塘Bal Residence今（7日）公布銷售安排，落實本周六（11日）展開首輪銷售，盡推首張價單56伙，折實平均呎價19,554元，折實最平售580.69萬元起，屬一房單位。

項目周六早上11時起，於油塘崇信街6號地舖進行銷售，不設大手客時段，準買家需於當日早上11時半或之前到達售樓處進行抽籤。

該首批56伙，實用面積由338至349平方呎，全屬一房間隔，以最高折扣11.75%計，折實售價580.69萬至776.87萬元，折實呎價16,888元至22,518元，當中9伙折實售價低過600萬元，全數折實均低於800萬元。

整批折實平均呎價19,554元，高於同區二手價，亦較鄰區KOKO ROSSO首批高8%。

最平一伙是5樓A室一房戶，實用面積338平方呎，價單售價658萬元，扣除最高優惠後，折實售價580.69萬元；呎價最平則為5樓B室一房戶，實用面積345平方呎，折實呎價16,888元。

Bal Residence位於觀塘恒安街18號，去年12月已獲批預售文件，涉及156伙，主打一房細單位。整個項目預計落成日期為2024年3月31日，樓花期約十三個月。