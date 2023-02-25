KOKO ROSSO提價加推88伙　折實入場費584萬起　折實均價1.81萬

會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO昨晚首輪銷售148伙，五小時沽清，套現約11.4億元，為近一年來首次有新盤開售全部售罄。發展商今日（25日）即加推第三批單位，涉88伙，折實平均呎價18,162元。

首輪買家15%為內地客

昨首輪銷售中，約有八成為年輕首置買家，年齡約30至40歲，另有大手客購入兩伙兩房單位，涉資約2000萬元。買家之中，用家佔80%，投資者佔20%。此外，買家之中有15%為内地客人，佔比為疫情期間高位。付款計劃分布方面，選用首置菁英 180 天現金優惠付款計劃佔34%，反映不少年輕首置人士入市。

會德豐地產常務董事黃光耀指，今日上載KOKO ROSSO價單第3號，涉及88伙，集中於第7座，包括16個一房單位（開放式廚房）、51個兩房(開放式廚房)、21個兩房梗廚單位。

88伙的實用面積由271至477平方呎，價單售價由663.2萬至1,003.4萬元，平均呎價為20,638元。

扣除最高12%折扣後，單位折實售價由583.7萬至883萬元，折實呎價由17,407元至22,642元，整批折實平均呎價18,162元。

最快下周三進行次輪銷售

以折實金額計算，有12個(14%)單位低於600萬元，有57個(65%)單位低於800萬元，全部單位低於900萬元。

黃光耀又指，今批加推的單位有輕微1%至2%的提價。他續指，有望今晚再度加推及公佈第2張銷售安排，最快於下周三（3月1日）進行次輪發售。

↓KOKO ROSSO昨晚首輪銷售現場情況↓

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↓↓KOKO ROSSO一房連書房示範單位↓↓