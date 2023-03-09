培新中環雲咸街33號商廈招租　大坑道豪宅2026年登場

中港通關後，市場憧憬經濟逐步復甦，老牌發展商培新集團旗下中環雲咸街33號商廈，新近推出兩層樓面招租，意向呎租42元；至於旗下尖沙咀赫德道麗景酒店，停業三年後，近日已完成翻新並獲歐洲酒店品牌簽下長租約，預計今年暑假開業。



中環雲咸街33號前身為酒店項目，培新近年斥資2億元改為寫字樓用途，並於完成翻新。培新集團地產總監吳美綺表示，目前樓上寫字樓部分共14層，出租率約50%，當中已租出逾3.5萬平方呎，目前最大租戶為共享工作空間Spaces，正租用19樓至23樓、合共5層樓面，另有兩層由外資公司租用。

頂層複式戶擬租予特式餐飲行業

項目餘下寫字樓一半樓面將推出招租，暫時先推兩層樓面，每層約5,100平方呎，意向呎租約42元。至於項目頂層複式戶則擬預留作特式餐飲樓層，面積約9,000平方呎，未有意向租金。

吳美綺又透露，項目寫字樓部分共16層樓面，早前曾獲共享工作空間WeWork租用，不過對方最終棄租，直言有打亂計劃、及致租金損失。

若全幢租出 料全年收租9000萬

吳美綺表示，大廈地下至9樓食肆部分目前出租率100%，又指自去年政府放寬防疫措施後，食肆營業額已有明顯回升。她預計，項目所有樓面租出後，料一年總租金收入可達約9,000萬元。

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此外，吳美綺指，項目鄰近不少歷史文化建築，如大館、中環街市、PMQ等，因此把地下大堂重新裝修，轉化為富有商業及文化藝術的共享空間Wyndham Social，讓不同藝術家作個人展覽。又指項目最後一期優化工程將於今年第二季尾完成。

赫德道酒店獲歐洲品牌簽長約 暑假開業

至於培新集團旗下尖沙咀赫德道麗景酒店，自2020年4月份起、三年來一直停業，集團趁停業期間，斥資2億元為酒店324間客房等進行翻新，並已獲近年進駐亞洲的歐洲酒店品牌簽下長租約，預計今年暑假開業。

她又指，通關後香港零售市況有所回暖，普遍酒店入住率已經回升，惟訪港旅客數目仍只及正常市況的60%。

大坑道豪宅少於10伙 仍需進行補地價

住宅項目方面，她指，旗下跑馬地大坑道341至343號，將重建為一幢樓高4層至5層的低密度住宅，料提供少於10伙，每伙面積約3,000平方呎，總樓面約2.3萬平方呎，不過項目仍需進行補地價，料最快2026年才推出。

土地儲備方面，吳美綺指，過去數年政府推出的地皮，涉資金額也較大，作為中小型發展商很難參與政府招標項目，故近年把資金投資海外地區。她續指，集團在港仍有2至3個於十年前展開的舊樓收購項目，會待時機進行併購，但認為近年舊樓小業主叫價較為進取，強拍項目變得「難做」。

籲放寬重建項目收「辣招稅」措施

對於政府擬把強拍門檻降至七成業權，她預料不少項目將會受惠，不過現時市區適合作舊樓重建的項目已經愈來愈少，且進行收購時，需暫時繳付高達樓價30%的「辣招稅」，該稅款要待項目拆樓時才可向稅局取回，資金至少被「砸住4至5年」，她認為政府應該放寬相關措施。