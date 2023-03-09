何文田皓畋兩房銀主盤1120萬沽　六年貶值15%｜單位直撃

近年屢錄蝕讓的何文田半新盤皓畋，新近錄得一宗銀主盤成交，為一伙兩房單位，透過拍賣行以1,120萬元沽出，成交價較六年前一手價再低15%。而屋苑今年暫錄7宗二手，全數蝕走。



上述單位為皓畋8座高層單位，屬「鳳凰樓層」，實用面積608平方呎，採兩房間隔，由拍賣開價1,050萬元供競投，獲3至4組買家出價，最終搶高70萬至以1,120萬元易手，成交呎價約18,421元。該單位銀行估價約1,199萬元，即成交價較估價低約6.6%。

↓↓皓畋銀主盤↓↓

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原業主2017年買入價1315萬

資料顯示，原業主早於2017年3月以1,315.1萬元買入上址，及後淪為銀主，是次單位賣出，帳面貶值195萬或15%。據放盤相片可見，單位內部新淨，大致維持一手交樓時的狀態，景觀以樓景為主。據悉，新買家購入單位作自住。

皓畋今年7宗成交全數蝕走

翻查皓畋今年暫時錄得的7宗二手成交，全數均帳面蝕讓，蝕幅介乎2%至21%。蝕幅最多為5座中層A室，實用面積865平方呎，成交價1,860萬元，較2017年一手買入價2,352萬元比，貶值約492萬元。