飛揚第二期VIP優先參觀示位　3小時逾千人參觀　預告周末加推

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，昨日（16日）低價開盤，首批提供88伙，一房折實售306.9萬元起。發展商今日（17日）首度開放2房連梗廚的經改動示範單位予VIP優先參觀，3小時內錄得逾千人次參觀。

明日正式對外開放示範單位、收票

飛揚第二期昨以「深水炸彈價」開價，長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，留意到市場對兩房反應熱烈，鐵定於周末加推，當中包括更多兩房單位，亦更不排除會連續2日進行加推。她早前亦透露，示範單位將於明日早上11時對外開放示範單位，同日開始收票。亦不排除下周展開首輪銷售，盡推400伙。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲。

↓↓飛揚兩房示範單位↓↓

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首批88伙 最平一房306.9萬起

參考飛揚第二期公布首張價單，涉及88伙，一房折實售306.9萬元起，折實平均呎價12,509元，較去年6月推出的飛揚一期首批折實均價15,050元平近17%，亦成青山公路近三年來呎價最平的新盤，亦較同區個別二手呎價低。

飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸，設兩期、合共800伙，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。