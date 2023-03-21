屯門近500呎唐樓叫租8200元　全屋復古花磚被嘲似龕場｜多相

新界區充斥不少月租低於萬元的平租盤，不過大部分均屬面積細小的納米樓。近日有業主在社交平台自行放租物業，為屯門市中心旁、實用面積477平方呎的唐4樓單位，月租僅約8,200元。相近的預算租金，僅足夠在同區租住「龍床盤」菁雋、「置樂三寶」等納米單位。



近日社交平台群組「自己物業自己放，租買免佣」上，有業主將屯門新墟一個唐4樓單位放租，意向月租8,200元。據帖文指，單位實用面積477平方呎，兩房間隔，「雅裝」、「光猛（景觀）開揚」、「兩房大廳、獨立廚房，廁所、三部新冷氣機」，又指物業距離西鐵站僅5分鐘。以此叫租價及面積計，呎租僅約17元。

牆身採70年代復古花磚 被嘲似停屍間

據業主放盤相片可見，單位內部裝修相當「復古」，全屋廳房、浴室的牆身及地板均採用70、80年代的復古花磚，如同舊式冰廳設計，更被網民留言指單位似「停屍間、龕場、殯儀館」。

↓↓屯門新墟唐4樓單位↓↓

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翻查同區租盤，若以上述月租8,200元作為預算，同區選項只有面積較細的納米盤，如「龍床盤」菁雋，目前有約22個開放式單位，叫租介乎每月6,500元至8,200元，不過面積極細，實用面積僅128至177平方呎，比上述唐樓單位細一半有多。

相同預算僅租到菁雋「龍床盤」

至於區內上車樂園「置樂三寶」（即麗寶大廈、利寶大廈及萬寶大廈），其中萬寶大廈一個實用面積254平方呎的低層戶，一房間隔，意向月租約7,000元。比較之下，若持相同預算，而租戶不介意每日行樓梯往返住所，又接受到舊式復古裝修，或可考慮租用屯門新墟唐4樓單位。