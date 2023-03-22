大埔名店陳漢記結業一周後　舖位獲新煲仔飯店23萬租用　加租兩成

民生區食肆舖位租金企穩。大埔煲仔飯名店陳漢記本月15日結業，遷出僅約一周，舖位隨即由另一家食肆粥麵煲仔飯店補上，以每月約23萬元租用，較陳漢記舊租金19萬元高出21%。



新租戶性質類近 租約為期三年

據代理消息，上述舖位為大埔大明里22至28號龍騰閣地下A號及B舖，面積約1,080及1,100平方呎，舖位面向運頭街，兩舖位最新分別以每月11.8萬及11.2萬元租出，月租合共約23萬元，成交呎租約108元。新租戶為樂記粥麵煲仔飯，租約期至2026年3月底。

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陳漢記營業25載 高峰期日賣500個煲仔飯

上址原租戶為大埔煲仔飯名店陳漢記，陳漢記為老字號食肆，由姓王老闆創立，早於50年代與姑丈在荃灣擺檔售賣潮式牛腩及牛雜麵，至1998年在大埔開業，至今二十年，臘味煲仔飯、腸粉、生滾粥及牛腩均是店內招牌菜。據悉，該店高峰期日賣500個煲仔飯。

2008年月租僅10萬 其後持續被加租

據代理資料，上述舖位租金在過去十多年持續上升，如2008年至2012年，該舖月租約10萬元，2012年至2017年月租升至12萬元，其後三年月租又再提升至14萬元，而最後一份租約、即2020年至2023年，月租已上調至約19萬元。