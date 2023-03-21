瑜一IB期加推67伙　暫收逾6200票　周六首輪賣179伙

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，今日（21日）公布第3張價單、提供67伙，折實平均呎價21,318元。發展商又落實本周六（25日）展開首輪銷售、盡推3張價單共179伙。



新加推的67伙，涵蓋兩房至三房戶型，包括49伙兩房單位、18伙三房單位，實用面積422至941平方呎，價單定價由1,378.6萬至3,582.7萬元，價單呎價由30,035元至40,440元，項目設3種付款方法，扣除最高折扣15%後，折實售價由1,171.81萬至3,045.29萬元，折實呎價由25,530元至34,374元。

入場單位為2房3B座2樓B室，面積為459平方呎，折實售價為1,171.81 萬元，折實呎價25,530元。

錄逾6200票 超額約54倍

華懋集團銷售總監封海倫今（21日）表示，瑜一IB期將落實本周六（25日）展開首輪銷售、盡推3張價單、合共179伙。項目本周四截票，翌日進行抽籤。截至今午2時許，暫收逾6,200票 ，超購約54倍。

首輪銷售179伙，折實售價由786.84萬至3,045.29萬元，折實呎價由21,850元至34,374元，折實平均呎價為27,083元，整批市值為34.25億元。

她續指，項目僅有的4伙四房戶將於本周日（26日）招標形式推出。項目的兩房及三房特色單位會於首輪以價單形式發售。

↓↓瑜一兩房示範單位↓↓

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設大手客時段 須至少買一伙三房

至於首輪銷售安排，將分大手客及散客組別，其中大手客合共設有63伙，並分為A1及A2組，其中A1組可買兩個至四個單位，並需至少包一個三房單位，而A2組可買一個至三個單位，亦需至少有一個三房單位；B組買家則最少買一伙。

瑜一1B期位於何文田站上蓋，提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。

此外，瑜一亦提供住客會所「The Retreat」及綠化園林面積合共逾9.5萬平方呎，提供逾 30項多元化室內及室外玩樂設施，並分為「WELLNESS Space」、「BONDING Space」以及「NATURE Space」三大區域。