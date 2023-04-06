The YOHO Hub 4萬呎雙會所曝光　設21萬呎園林空間｜直擊

新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub今日（6日）開放會所予傳媒參觀，採雙住客會所設計，分為「 Club Vis」及「 Club Vim」，各提供戶外及室内設施，其中會所面積約4萬平方呎，另設約21萬平方呎戶外園林空間。

其中「 Club Vis」部分即將啟用，當中戶外設施有50米戶外泳池、兒童水上樂園，另設有1,200米的緩跑徑。 至於別墅式宴會廳採用落地玻璃，可盡覽戶外綠化空間，並擁獨立水力按摩池，戶外同時設休閒雅座，住戶可舉辦草地派對。

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另外，會所設有戶外BBQ燒烤區，連接戶外雅座及為寵物而設的戶外庭園。至於室內設施包括多用途宴會廳、悠動瑜伽室、健身室、桑拿室及蒸氣室等。

另一邊的「Club Vim」則需要待其他期數落成後方可啟用。當中，戶外設施包括約28米戶外泳池、為小朋友專設的嬉水池等。室內方面，除了一般的健身室及多用途宴會廳外，亦提供攝影配套的YOHO工作室。

「 The YOHO Hub」屬YOHO系列中首個採用雙住客會所設計的項目，其中「 Vis」及「 Vim」兩字源自拉丁語，前者含力量之意，後者含活力及熱情之意。

The YOHO Hub分為第A、B及C期三期發展。其中，第A期屬商場，第B、C期屬住宅部分，合共提供1,969伙。其中第B期涉1,030伙，於2021年已展開首輪銷售；第C期則提供939伙。

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