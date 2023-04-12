銅鑼灣銀座式商廈Sugar+開幕　老字號功德林月租15萬進駐

華潤集團旗下華創建投位於銅鑼灣糖街25至31號的銀座式商廈Sugar+早前開幕，大廈樓高27層，至今已引入多間食肆進駐。據悉，大廈一年半前已在市場招租，每層面積估計約2,902至3,785平方呎，當時意向呎租約60元。

成交呎租介乎44元至60元

有代理指，該廈已有不少樓面獲食肆租用，目前成交呎租介乎44元至60元，其中20樓全層樓面，面積約2,902平方呎，今年初由上海素菜專門店「功德林」租用，每月租金約14.8萬元，成交呎租約51元。

功德林1922年創立 2003年轉售四州集團

資料顯示，功德林早於1922年創立，為擁有百年歷史的老字號，由中國著名藝人王丹鳳與丈夫柳和清在銅鑼灣創立。不過2003年該品牌轉售予四州集團，而2019年該品牌為唯一入選《米芝蓮指南香港澳門 2019》的素食餐廳。

除功德林外，大廈至今引入多間食肆進駐，如新派日法創意料理「Blendin Restaurant & Lounge」、city’super旗下首間日式料理「味蔵by city’super」、主打日本和牛「宮崎肉本舖（香港店）」、以及傳統順德菜「圍爐順德菜」 等。

7年前16.8億收購重建 每呎地價2.7萬

Sugar+原本為怡景商業大廈及匯景商業中心，及至2017年華潤集團以約16.8億元購入兩幢商廈，呎價約2.7萬元，並重建成為銀座式商廈，為近年區內少數新落成的銀座式商廈。

華創建投總經理褚卓倫早前在開幕儀式上表示，Sugar+不僅是華創建投的一個重要投資項目，亦是其跟社區、租戶及合作夥伴的橋樑，並展望Sugar+將成為香港一個全新地標，引領市場並集合世界的高端餐飲幾生活品味的商戶。