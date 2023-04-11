新世界大廈轉攻半零售業租戶　林浩文：冀年底出租率升至95%

近數年傳統商業區的商廈空置率持續於高位徘徊，截至去年底，全港空置商廈樓面超過2,000萬平方呎，相當於近10幢中環ifc 2（ifc 2 總樓面約200萬平方呎），同期甲廈空置率達15.1%，創1998年（空置率15.3%）後新高。



在核心區擁甲廈物業的發展商，遂重新優化租戶組合。新世界發展（0017）旗下用作總部的中環新世界大廈，由傳統主打金融、專業服務行業租戶，轉為針對「大健康」類別的半零售行業，冀出租率可由目前約90%，升至年底的逾95%。



醫美及健身行業租戶佔比升至35%

新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，新世界大廈近年重新定位，優化租戶組合，主攻本地客群，並加入不少有關「大健康」的租戶行業，如專業醫療、醫美及健身室等類別，此租戶類別由早前佔比約10%，升至現時約35%，成為主要租戶類別。

新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文。（蔡偉南攝）

他指出，過去中環一直為金融、專業服務等租戶的集中地，惟疫情下，相關租戶數目有所減少，但屬於半零售的行業、尤其是有關「大健康」的服務則出現強勁需求，故新世界大廈亦正積極吸納此類行業，同時補充了金融、專業服務租戶的流失。

新近落戶新世界大廈的相關租戶，包括醫學美容公司Per FACE，目前正租用大廈約5,000平方呎樓面，店舖入口位於大廈地下大堂位置。此外，該廈5樓一個約5,000平方呎的單位亦由健身室租用。

林浩文表示，現時新世界大廈內的租戶組合屬於「大健康」類別的佔比35%，預計未來可進一步升至40%，而傳統金融及專業服務行業目前則維持約30%，其餘30%則屬其他類別。

新世界大廈為新世界發展的總部大樓，林浩文認為，雖然大廈重新定位，但能夠進駐大廈的租戶均屬行業內的最高級別公司，相信不會影響大廈的形象，又指若大廈只有金融、證券等單一租戶類別，也不一定有利。

供應增致競爭 強調採「人有我優」策略

未來一至兩年，將為寫字樓供應高峰期，中環核心區將有全新商廈落成，林浩文認為供應增加會導致競爭，但強調集團策略「人有我優」，不會太視乎「量」，而是要提高「質」。

他又指，雖然疫情拖累商廈市場，但新世界大廈租金仍然平穩，未見大幅向下調整。他預計寫字樓市場正開始復甦，預計明年可回復至疫情前水平，他又指，自通關後，部分內地金融、科技公司已開始前往香港尋找辦公室選址，預計最快在第三季、第四季正式落戶。

4.5萬呎樓面待租 「不單純看重租金升幅」

林浩文透露，新世廈大廈目前有約3至4層全層樓面，以及散單位待租，涉約4.5萬平方呎，目前有多組租戶洽租全層。他強調，「集團不是單純看重租金升幅」，又透露主打「大健康」類別的半零售行業的租約期較傳統租戶長。

新世界大廈基座設有零售舖位，林浩文表示，目前舖位部份已全數租出，新租戶包括意大利奢侈品牌Brunello Cucinelli，為全亞洲最大型旗艦店，涉及三層、共逾1.4萬平方呎，店內提供貴賓室、展示廳等。早前有消息指該舖月租約80萬元，為疫情期較大額的舖位租務個案。

JOYCE舊址已獲長租戶落實承租

至於在90年代中期、於新世界大廈開業的時裝店JOYCE Boutique，其租用的1.6萬平方呎地舖連地庫於去年8月底結業，其後舖位一直未獲長租戶進駐。林浩透露，該舖目前由日本潮玩品牌BE@RBRICK短租用作展覽館，展覽期至5月中，舖位亦已獲長租戶落實承租，惟未有透露詳情。

長沙灣兩新商廈 明年首季落成

至於集團其他項目方面，長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，目前尚餘23樓、25樓及26樓三層樓面待售，而同區瓊林街83號商業項目（約120萬平方呎）、永康街商業項目（約42萬平方呎），預計同樣在2024年首季落成，目前正在招租中。

新蒲崗兩工廈項目，包括六合街21號工廈重建項目Artisan Lab及六合街9號活化工廈項目Artisan Hub目前出街率升至約七至九成。