字節跳動落戶中環ifc　傳240萬租兩萬呎樓面　取代瑞士寶盛

中港兩地通關後，再有中資巨企來港擴充，早前有傳擬來港上市的TikTok母公司字節跳動，新近以每月約240萬元租用中環國際金融中心（IFC）一期全層樓面，呎租料約120元，較上手租戶瑞士私人銀行寶盛集團（Julius Baer & Co. Ltd）高峰期呎租約180元大跌33%。



據了解，上述由字節跳動租用的單位為IFC一期的38樓全層，涉及樓面約2萬平方呎，料以每呎約120元租出，即月租約240萬元，新租客為中資科企巨頭字節跳動。字節跳動（香港）去年6月改名抖音集團（香港），被指是為計劃赴港上市鋪路，惟其後擱置。

三年前租用時代廣場3000呎樓面

資料顯示，字節跳動在2020年6月已進駐香港，當時租用銅鑼灣時代廣場一個面積約3,000平方呎的單位，並簽下為期三年租約。據悉，集團是次租用IFC一期單位，將整合業務及擴充，並升級至超甲廈。未知時代廣場樓面是否續保留。

受疫情拖累，不少外資企業早兩年收縮在港的辦公室規模，騰出的樓面由中資企業補上，如上述字節跳動進駐的IFC樓面，前租戶為瑞士私人銀行寶盛集團（Julius Baer & Co. Ltd），據知其租約於今年年底才完結，即是次提早離場。

高峰期呎租180元 新租金累挫33%

寶盛集團原租用IFC一期的37樓、38樓及39樓，涉及逾4.75萬平方呎，在2018年續租時月租約856萬元，呎租高達約180元；集團同時租用中環交易廣場2座16樓及19樓寫字樓，面積共約2.52萬平方呎，月租曾高達430萬元，呎租約170元。

不過，其大部分樓面將在2023年租約期滿，只保留IFC一期39樓全層，涉及樓面約14,803平方呎，月租約214萬元，呎租約145元。寶盛集團在港主要據點亦由中環區向東遷移至港島東的鰂魚涌太古坊二座，涉及4層樓面，據悉呎租不足50元。

IFC二期的港資租戶佔比，由2003年的26%縮至前年的4%。（資料圖片）

野村前年遷出IFC 部分樓面由東莞銀行租用

疫情期間，不論IFC一期或二期均錄多家外資企業遷出，包括日資券商野村、法國巴黎銀行（法巴）、澳洲投資銀行麥格理等，而騰出的樓面不少由中資企業取代頂上。

其中，最矚目為2021年3月份、原由日資券商野村以每呎200元租用的IFC二期約一層半樓面，在空置近一年後獲兩間中資機構補上承租，其中一個租戶為大灣區東莞銀行。

兩年前IFC二期中資租戶佔比達43%

以IFC二期為例，該廈早於2003年落成，當時外資租戶佔比約為68%，港資則有約26%，中資租戶佔比則僅約4%，餘下2%為台資。

不過，2021年情況已明顯轉變，中資佔比升至高達43%，外資租戶則降至52%，港資及台資則分別佔4%及1%。隨著近兩年疫情影響，多家外資企業離場，中資陸續取代補上，相信中資佔比已進一步上升。