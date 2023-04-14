收回土地｜政府刊憲收回土瓜灣道/榮光街559個業權　助市區重建

地政總署今日（14日）宣布，刊憲收回位於土瓜灣土瓜灣道/榮光街的土地，以推行市區重建項目。政府會根據《收回土地條例》（第124章）收回項目地盤範圍內合共559項物業權益。收地公告張貼於該土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。

署方指，合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置安排或獲發特惠津貼。而合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。

九龍城土瓜灣道/榮光街發展計劃。（市建局相片）

去年中提收購價每呎17798元

市區重建局近年啟動重建上述項目，並在2022年6月份，向土瓜灣道/榮光街發展計劃內的物業業主，發出收購物業建議。受項目影響的住宅合資格自住業主，其收購物業建議呎價為實用面積每平方呎17,798元，為九龍區重建項目之中第三高收購價。

此外，市建局會以項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給予合資格的住宅自住業主現金補償以外的一個選擇。

初步建議興建約900伙

項目地盤總面積約70,958平方呎，重建後總樓面面積約537,478平方呎。市建局初步建議在地盤內提供約447,898平方呎住宅樓面面積，興建約900伙；而商業/零售樓面佔約89,558平方呎。同時預留約59,203平方呎非住宅樓面，作為政府、機構或社區設施用途。

參考市建局在九龍區收購價最高紀錄，為去年8月出價的九龍城「盛德街／馬頭涌道」首個公務員建屋合作社重建項目，呎價高達19,848元。