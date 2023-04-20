新世界西營盤瑧蓺基座傳逾7000萬沽　呎價1.16萬

新世界（0017）續出售非核心物業，據市場消息指，旗下西營盤單幢盤瑧蓺基座，新近傳以7,028萬元沽出，呎價約11,557元。相關基座包括地下及1樓，建築面積合共約6,081平方呎。

其中地下現時有5個舖位，1樓則有兩個舖位，建築面積分別為2,790及3,291平方呎。據知，目前物業尚有兩個舖位仍未租出，暫時月租共15萬元，料約有2.6厘租金回報。

西營盤瑧蓺2018年入伙，樓上為住宅，提供250個單位。

連沽3港島住宅基座 套現逾3.4億

據知，新世界去年起放售港島西區3個單幢住宅物業的基座商舖，其中，西環瑧璈及南里8至12號EIGHT SOUTH LANE由同一組買家購入。

西環德輔道西321號瑧璈地下及1樓基座商舖，去年底沽出，建築面積共約15,001平方呎，成交價為2億元，呎價約13,332元。另外，西環南里8至12號EIGHT SOUTH LANE地下及1樓基座商舖則於今年1月沽出，建築面積共約7,026平方呎，成交價7,000萬元，呎價約9,963元。

連同上述瑧蓺基座計，新世界售出3個港島住宅項目的基座商用物業，套現逾3.4億元。若計及其他賣出的商廈、舖位、車位等，則過去近八個月已套現近60億元。