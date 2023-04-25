富商「越南朱」鰂魚涌地盤交易取消　改由宏安4.3億接貨

今年初，越南富商朱立基「越南朱」以約4.3億元「蝕沽」鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤予第一集團，惟近期交易取消，地盤迅即轉由宏安地產承接，料作價同約4.3億元，每呎樓面地價約1.02萬元。



該商住地盤為鰂魚涌芬尼街3至9號，佔地約4,200平方呎，屬小巷單邊位，鄰近連接港鐵鰂魚涌站的天橋出入口，料可以地積比率10倍重建商住項目，落成後總樓面約4.2萬平方呎。

上述地盤今年2月份透過俗稱「賣殼」的公司股份轉讓形式交易，以作價約4.3億元售予第一集團，每呎樓面地價約10,238元。惟據知，及後雙方同意取消交易，項目旋即重新放售，並由宏安承接，作價約為4.3億元，與之前相若。

越南富商朱立基五年前6.78億買入

雖然買家改變，惟賣家越南富商朱立基是次重售物業仍然要損手。據資料，朱立基在2018年3月份以6.78億元購入上述地盤，擬發展酒店，是次以約4.3億元沽貨，帳面計勁蝕約2.48億元，物業五年間貶值約37%。

朱立基的妻子為越南女首富張美蘭，在2022年10月被捕，疑涉非法發行債劵、非法挪用投資者數億港元。二人在港擁有逾百億元的貴重物業，如市值約90億元的中環盈置大廈、市值約35億元的上環The Wellington。商廈以外，二人亦持有大量豪宅，包括5伙市值共18億元的山頂倚巒、4伙市值共8億元的中半山天匯等。