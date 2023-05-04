西環超級納米戶119呎　獲用家263萬買入　繳稅僅100元、慳稅99%

提供「超級納米」單位、屬港島第一代納米樓的西環青蓮臺怡景苑，新近錄得一宗開放式戶連天台的成交個案，單位實用面積僅119平方呎，成交價高達263萬元，呎價高達約22,101元。據了解，新買家為首置上車的自住用家，由於今年2月份財政預算案公布放寬稅階，上述單位新買家入市僅需支付從價印花稅100元，較放寬稅階前大幅慳稅約3.93萬元或99%。



不計劏房 屬全港最細間隔之一

據區內代理透露，上述單位為堅尼地城青蓮臺怡景苑高層D室，實用面積僅119平方呎，另設天台約53平方呎，以獨立單位實用面積計，屬全港最細間隔（不計劏房）之一。

該單位採開放式間隔，現況交吉，提供基本裝修，地板、牆身、窗戶亦算新淨，浴室及廚房空間狹窄，單位提供的天台約53平方呎，足夠讓住戶放置雜物、燒烤用品等。單位早前叫價310萬元，近日經議價後以263萬元賣出，成交呎價22,101元。

↓堅尼地城青蓮臺怡景苑高層D室↓

原本需繳稅3.94萬 放寬稅階後降至100元

區內代理又透露，上述單位新買家為自住用家，由於今年2月份政府放寬稅階，是次入市只需要支付從價印花稅100元。據舊從價印花稅資料，以首置買家為例，樓價約235萬至300萬元的住宅物業，原本需要支付樓價1.5%作為從價印花稅，不過在2月份放寬稅階後，樓價300萬元或以下的住宅物業，其稅款劃一訂為100元。

反映原本該名用家需要繳付約39,450元作為稅款，但受惠放寬稅階後，稅款降至100元，成功大幅節省稅款大約39,350元或約99%。

首期連使費料低於30萬元

此外，假若新買家承做樓價90%的高成數按揭，其首期預算僅為26.3萬元，若計及稅款100元及1%代理佣金2.63萬元，估計僅需支付28.94萬元即可上車。

↓天台面積53平方呎↓

同層面積相同C室去年250萬沽

另翻查成交紀錄，怡景苑在過去兩年僅錄得2宗成交個案，其中一宗上述成交單位同層的C室，實用面積同為119平方呎，同樣設有天台53平方呎，在2022年4月以250萬元易手，成交呎價約21,008元。此外，今年4月份同廈易手的低層D室，實用面積同為119平方呎，則以203萬元沽出，成交呎價17,059元。

位處「西環七臺」 港島區第一代納米樓

堅尼地城青蓮臺7至8號怡景苑，於1988年入伙，樓高3層不設電梯，提供31個單位，項目主要提供小型單位，實用面積由117至364平方呎，屬港島區第一代納米樓。

上述怡景苑位處的青蓮臺，為堅尼地城「西環七臺」之一，其餘則有太白臺、義皇臺、桃李臺、學士臺、李寶龍臺及紫蘭臺，全部均位於半山位置，出入時必須經樓梯前往，因此樓價較同區其他屋苑低水。