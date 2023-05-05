世邦魏理仕：中環寫字樓租金冠絕全球　較新加坡核心區高40%

香港與新加坡近期推出各種簽證計劃以吸引人才，加劇人才競爭。世邦魏理仕（CBRE）發表最新研究報告，研究兩個市場的不同範疇，包括亞太地區的影響力、金融及科技行業規模、人才可用性及吸引力、辦公室租金、價格及可用性等。研究發現截至2022年第四季度，香港中環的甲級寫字樓租金為全球最高，較新加坡核心區高約40%。



港商廈租金低於疫情前 料明年前續跌

研究發現香港與新加坡寫字樓市場正處於不同階段，認為新加坡寫字樓市場目前對業主較為有利，原因在於當地租金已回復至疫情前水平。而香港目前則對租戶較有利，目前租金仍低於疫情前的水平，並預計2024年之前將進一步下降。

世邦魏理仕指，目前中環商廈租金仍低於疫情前的水平，並預計2024年之前將進一步下降。

港島東、九龍東租金較新加坡非核心區低75%

值得一提，研究指出截至2022年第四季度，香港中環的甲級寫字樓租金為全球最高，較新加坡核心區高約40%。而港島東及九龍東等非核心區域寫字樓，其中租金水平較中環核心區及新加坡非核心區的租金低最多75%。

不過香港至少有三分之一的甲級寫字樓供應量位於非核心區，而新加坡核心區則有接近80%的甲級寫字樓供應，可見企業在決定於香港設置辦公室時可擁有更多的選擇及靈活度。

世邦魏理仕料本港空置率高企、租金或下跌

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，與新加坡相比，香港擁有更大、更活躍的寫字樓市場。然而，隨著大量新的寫字樓供應出現，預計空置率繼續高企、租金或下跌。

由於市場出現更多優質寫字樓的選擇，寫字樓市場將繼續有利租戶。而通關後中資企業回歸及本港復常將推動租戶更傾向租用優質寫字樓。企業應迅速行動，為優質的寫字樓空間爭取更具吸引力的租賃條款。該行又預計在2023至2026年間，香港特區將較新加坡增加10%更多的寫字樓空間，進一步增加兩地寫字樓市場規模的差距。