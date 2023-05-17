天鑄「十二按」銀主盤4280萬沽　貶值26%　曾單筆借財仔逾6000萬

何文田新晉豪宅天鑄錄得大幅蝕讓個案。該屋苑一伙「十二按」低層四房戶，近月淪為銀主盤，上月底以4,280萬元沽出，較六年前買入價約5,830.91萬元，帳面貶值約26%或1,551萬元。



上述成交個案為天鑄7座低層D室，實用面積1,576平方呎，採四房間隔，於4月28日以4,280萬元售出，成交呎價27,157元。

多次向財仔、個別人士貨款 最大一筆借6400萬

資料顯示，原業主姓莊，於2017年以5,831萬元購入上述單位，不過及後多次把單位抵押，向多家財務公司貸款，包括在2019年至2020年期間多筆大額按揭貸款，最大一筆涉資高達6,400萬元，另外也曾向個別人士單筆貸款約6,000萬及2,700萬元。而在2021年亦涉及多筆金額較小的貸款，涉資約61萬至120萬元。

何文田新晉豪宅天鑄。（資料圖片）

原業主入市時獲12.5%現金回贈

上述單位早前已淪為銀主盤，最新成交價4,280萬元，較6年前貶值1,551萬元或約26%。不過原業主當年獲發展商提供現金回贈，涉及樓價約12.5%，涉約728萬元，料可抵銷部份蝕讓金額。

姓莊業主曾斥1.84億購天鑄4伙

事實上，該名姓莊的業主或相關人士，早於2016年至2017年，先後斥資約1.84億元購入天鑄4個單位，惟目前全數已淪為銀主盤。如原由姓莊業主持有的1座中層D室，4月中以2,340萬元售出，較2016年底購入價2,895萬元，貶值555萬元或19%。