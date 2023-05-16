拍賣場明一口氣推24個銀主盤　公居屋佔6成　業界：銀主傾向減持

近月市場上的銀主盤數量有上升趨勢，明日（17日）有私人拍賣場將會一口氣推出24個銀主盤，當中涉及各類的物業，包括私樓、居屋、公屋等中小型住宅物業，以開價計算，總價超過9,000萬元。忠誠拍賣部總經理鄭世傑指，由於已踏入新財年，銀行及財務機構亦重新部署減持手頭上的銀主盤，更指近月銀主態度軟化，議價空間擴大。



忠誠拍賣將於周三進行拍賣，推出24項物業，全部均屬銀主盤，其中10個為居屋物業，而公屋物業則佔4伙，即合共涉14項公居屋物業，佔比近六成。

公居屋銀主盤涉14項 佔比近六成

當中不少物業開價更低於兩球，不過由於屬資助房屋物業，只接受由綠表持有人競投。開價最平為將軍澳翠林邨第6座輝林樓中層14室銀主盤，實用面積381平方呎，綠表開價140萬元，即呎價僅約3,674元。該單位現況交吉，內部未有提供任何裝修，相當殘舊。

↓翠林邨第6座中層銀主盤↓

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翠林邨、寶林邨現殘裝公屋盤 綠表開價低於兩球

同區寶林邨亦有銀主盤推出，為該屋邨第5座寶智樓中高層6室，實用面積381平方呎，綠表開價180萬元，即呎價僅約4,724元。單位同樣未有任何裝修，牆身發黑，屬殘裝。

居屋方面，黃大仙翠竹花園第12座低層E室銀主盤，實用面積493平方呎，綠表開價210萬元，同時以自由市場開價320萬元。同區瓊山苑A座瓊峰閣中層7室，實用面積434平方呎，則綠表開價180萬元。

↓寶林邨第5座中高層銀主盤↓

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分析料短期內銀主盤去貨速度變快

對於拍賣場會多項銀主盤推出，忠誠拍賣部總經理鄭世傑回覆《香港01》表示，主要由於4月份新財政年度的開始，銀行及財務公司會重新檢視及推出所持有的抵押品，認為屬正常操作。

此外，鄭世傑又表示，近期銀行及財務公司的議價空間進一步擴闊，態度開始軟化，反映他們傾向減持手頭上的銀主盤，預計短期內銀主盤去貨速度變快。

↓翠竹花園第12座低層銀主盤↓